Madrid, 22 de noviembre de 2026.

El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sardinero ante Real Sociedad este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Mamadou Sarr, Sergio Gomez, Igor Zubeldia; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic, Carlos Soler, Orri Oskarsson.

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2026 LaLiga Malaga 1-2 Racing 01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia

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