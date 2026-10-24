Rayo Vallecano - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante Elche este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 14 Permanencia Rayo 9 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Isi Palazon, Sergio Camello, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Javi Morcillo, Victor Chust, German Valera; Lucas Cepeda, Thomas Lemar, Federico Redondo, Gonzalo Villar, Abiel Osorio.

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