Rayo Vallecano - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
El Rayo, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante Elche este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Getafe, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|14
| Permanencia
| Rayo
| 9
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Isi Palazon, Sergio Camello, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Javi Morcillo, Victor Chust, German Valera; Lucas Cepeda, Thomas Lemar, Federico Redondo, Gonzalo Villar, Abiel Osorio.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|29/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche