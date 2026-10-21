Real Betis - Feyenoord, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Betis - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 20:01
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Madrid, 21 de octubre de 2026.

El Betis se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Feyenoord este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Benito Villamarin

Onces iniciales confirmados


REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Marc Roca, Isco; Troy Parrott, Abdessamad Ezzalzouli, Antony.

FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Javi Lopez; Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiel; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente.

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
14/10/2026 Champions Betis 3-2 FC Porto
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions Feyenoord 3-2 Como
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
11/03/2025 Champions Inter 2-1 Feyenoord
05/03/2025 Champions Feyenoord 0-2 Inter
18/02/2025 Champions AC Milan 1-1 Feyenoord
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