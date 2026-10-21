Real Betis - Feyenoord, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de octubre de 2026.
El Betis se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Feyenoord este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Benito Villamarin
Onces iniciales confirmados
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals, Marc Roca, Isco; Troy Parrott, Abdessamad Ezzalzouli, Antony.
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Mika Marmol, Javi Lopez; Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiel; Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente.
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Feyenoord
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Feyenoord
| 3-2
| Como
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|11/03/2025
| Champions
| Inter
| 2-1
| Feyenoord
|05/03/2025
| Champions
| Feyenoord
| 0-2
| Inter
|18/02/2025
| Champions
| AC Milan
| 1-1
| Feyenoord