Real Madrid - Leipzig, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Leipzig: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Leipzig: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 20:02
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Madrid, 21 de octubre de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Leipzig este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Bernabeu

Onces iniciales confirmados


REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Federico Valverde, Dean Huijsen; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappe.

LEIPZIG: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Antonio Nusa, Brajan Gruda, Romulo Cruz.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/03/2024 Champions League Final Stage Real Madrid 1-1 RB Leipzig
13/02/2024 Champions League Final Stage RB Leipzig 0-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

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18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid

Últimos Resultados de Leipzig

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13/10/2026 Champions RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
10/09/2026 Champions Como 4-1 RB Leipzig
29/01/2025 Champions Sturm Graz 1-0 RB Leipzig
22/01/2025 Champions RB Leipzig 2-1 Sporting CP
10/12/2024 Champions RB Leipzig 2-3 Aston Villa
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