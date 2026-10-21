Real Madrid - Leipzig, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Leipzig: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de octubre de 2026.
El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Leipzig este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Bernabeu
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Federico Valverde, Dean Huijsen; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappe.
LEIPZIG: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Antonio Nusa, Brajan Gruda, Romulo Cruz.
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|06/03/2024
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|13/02/2024
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Últimos Resultados de Real Madrid
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| 2-3
| Real Madrid
Últimos Resultados de Leipzig
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|13/10/2026
| Champions
| RB Leipzig
| 1-0
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|10/09/2026
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| 4-1
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|22/01/2025
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|10/12/2024
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| 2-3
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