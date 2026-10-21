Real Madrid - Leipzig, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Leipzig: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de octubre de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Leipzig este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Bernabeu

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Federico Valverde, Dean Huijsen; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappe.LEIPZIG: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Antonio Nusa, Brajan Gruda, Romulo Cruz.

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