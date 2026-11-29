Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Sevilla este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Betis, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|9
| Permanencia
| Sevilla
| 19
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
Onces iniciales probables
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Jon Martin; Mikel Oyarzabal, Benat Turrientes, Luka Sucic, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Orri Oskarsson.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Jon Guridi, Ruben Vargas, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucas Stassin.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Sevilla
|03/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Sociedad
|02/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Real Sociedad
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|06/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-0
| Alavés
|01/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla