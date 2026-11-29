Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de noviembre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Sevilla este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Betis, añadiendo 1 punto más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Atlético 34 14 3 Champions Real Madrid 33 14 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 9 Permanencia Sevilla 19 13 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 14 20 Descenso Malaga 5 14

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort, Igor Zubeldia, Sergio Gomez, Jon Martin; Mikel Oyarzabal, Benat Turrientes, Luka Sucic, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Orri Oskarsson.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Jon Guridi, Ruben Vargas, Youssouf Fofana, Felix Correia, Lucas Stassin.

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