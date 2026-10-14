Roma - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Roma - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de octubre de 2026.
El Roma se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Real Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Stadio Olimpico, Rome
Onces iniciales confirmados
ROMA: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule, Donyell Malen.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.
Últimos Resultados de Roma
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/09/2026
| Champions
| Fenerbahce
| 1-1
| Roma
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter