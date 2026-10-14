Roma - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Roma - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.

El Roma se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Real Madrid este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Stadio Olimpico, Rome

Onces iniciales confirmados

ROMA: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule, Donyell Malen.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/09/2026 Champions Fenerbahce 1-1 Roma

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