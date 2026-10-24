Valencia - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Villareal este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|12
| Permanencia
| Villarreal
| 9
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Justin De Haas; Daniel Raba, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Pepelu, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Renato Veiga; Pape Gueye, Santi Comesana, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Ayoze Perez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|15/02/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Valencia
|31/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Villarreal
|17/03/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Valencia
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante