Valencia - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Valencia - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 17:30
Seguir en

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El Valencia, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Villareal este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Athletic, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Justin De Haas; Daniel Raba, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Pepelu, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Renato Veiga; Pape Gueye, Santi Comesana, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Ayoze Perez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia
31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal
17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
Contador

Contenido patrocinado