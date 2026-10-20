VfB Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: VfB Stuttgart - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
El VfB Stuttgart se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el MHPArena
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|2
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Aston Villa
| 6
| 2
|4
| VfB Stuttgart
| 6
| 2
|5
| Liverpool
| 6
| 2
|6
| Sporting CP
| 6
| 2
|7
| Arsenal
| 6
| 2
|8
| Real Madrid
| 6
| 2
|9
| Real Betis
| 6
| 2
|10
| Bayern Munich
| 4
| 2
|11
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 2
|12
| Como
| 3
| 2
|13
| Manchester United
| 3
| 2
|14
| Villareal
| 3
| 2
|15
| Atlético de Madrid
| 3
| 2
|16
| Club Brugge
| 3
| 2
|17
| Manchester City
| 3
| 2
|18
| Borussia Dortmund
| 3
| 2
|19
| Lens
| 3
| 2
|20
| AEK Athens
| 3
| 2
|21
| Leipzig
| 3
| 2
|22
| Sabah FK
| 3
| 2
|23
| Feyenoord
| 3
| 2
|24
| Bodo/Glimt
| 3
| 2
|25
| Roma
| 1
| 2
|26
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|27
| Viking
| 1
| 2
|28
| Fenerbahce
| 1
| 2
|29
| Inter
| 0
| 2
|30
| Oporto
| 0
| 2
|31
| Slavia Prague
| 0
| 2
|32
| Napoles
| 0
| 2
|33
| LASK
| 0
| 2
|34
| Lille
| 0
| 2
|35
| Galatasaray
| 0
| 2
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 2
Onces iniciales probables
VFB STUTTGART: Dennis Seimen; Josha Vagnoman, Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Jeff Chabot; Grischa Proemel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Fuehrich, Ermedin Demirovic.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.
Últimos Resultados de VfB Stuttgart
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-3
| VfB Stuttgart
|09/09/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 3-1
| Viking
|29/01/2025
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|21/01/2025
| Champions
| Slovan Bratislava
| 1-3
| VfB Stuttgart
|11/12/2024
| Champions
| VfB Stuttgart
| 5-1
| Young Boys
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna