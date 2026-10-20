VfB Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: VfB Stuttgart - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales probables: VfB Stuttgart - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 20 octubre 2026 16:01
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

El VfB Stuttgart se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el MHPArena

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 6 2
2 Barcelona 6 2
3 Aston Villa 6 2
4 VfB Stuttgart 6 2
5 Liverpool 6 2
6 Sporting CP 6 2
7 Arsenal 6 2
8 Real Madrid 6 2
9 Real Betis 6 2
10 Bayern Munich 4 2
11 Shakhtar Donetsk 4 2
12 Como 3 2
13 Manchester United 3 2
14 Villareal 3 2
15 Atlético de Madrid 3 2
16 Club Brugge 3 2
17 Manchester City 3 2
18 Borussia Dortmund 3 2
19 Lens 3 2
20 AEK Athens 3 2
21 Leipzig 3 2
22 Sabah FK 3 2
23 Feyenoord 3 2
24 Bodo/Glimt 3 2
25 Roma 1 2
26 PSV Eindhoven 1 2
27 Viking 1 2
28 Fenerbahce 1 2
29 Inter 0 2
30 Oporto 0 2
31 Slavia Prague 0 2
32 Napoles 0 2
33 LASK 0 2
34 Lille 0 2
35 Galatasaray 0 2
36 Slovan Bratislava 0 2

Onces iniciales probables

VFB STUTTGART: Dennis Seimen; Josha Vagnoman, Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Jeff Chabot; Grischa Proemel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Fuehrich, Ermedin Demirovic.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.

Últimos Resultados de VfB Stuttgart

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart
09/09/2026 Champions VfB Stuttgart 3-1 Viking
29/01/2025 Champions VfB Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain
21/01/2025 Champions Slovan Bratislava 1-3 VfB Stuttgart
11/12/2024 Champions VfB Stuttgart 5-1 Young Boys

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
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