VfB Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: VfB Stuttgart - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
El VfB Stuttgart se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el MHPArena
Onces iniciales confirmados
VFB STUTTGART: Dennis Seimen; Josha Vagnoman, Ramon Hendriks, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstaedt; Grischa Proemel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss, Chris Fuehrich, Deniz Undav.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Jonathan David, Julian Alvarez.
Últimos Resultados de VfB Stuttgart
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-3
| VfB Stuttgart
|09/09/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 3-1
| Viking
|29/01/2025
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|21/01/2025
| Champions
| Slovan Bratislava
| 1-3
| VfB Stuttgart
|11/12/2024
| Champions
| VfB Stuttgart
| 5-1
| Young Boys
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna