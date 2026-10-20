VfB Stuttgart - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: VfB Stuttgart - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Onces Iniciales confirmados: VfB Stuttgart - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 20 octubre 2026 20:01
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

El VfB Stuttgart se enfrenta en Fase de Grupos (III) al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el MHPArena

Onces iniciales confirmados


VFB STUTTGART: Dennis Seimen; Josha Vagnoman, Ramon Hendriks, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstaedt; Grischa Proemel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss, Chris Fuehrich, Deniz Undav.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Jonathan David, Julian Alvarez.

Últimos Resultados de VfB Stuttgart

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart
09/09/2026 Champions VfB Stuttgart 3-1 Viking
29/01/2025 Champions VfB Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain
21/01/2025 Champions Slovan Bratislava 1-3 VfB Stuttgart
11/12/2024 Champions VfB Stuttgart 5-1 Young Boys

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
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