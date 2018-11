Agnieszka Radwanska anuncia su retirada del tenis

Publicado 14/11/2018 18:29:04 CET

La tenista polaca exnúmero dos del mundo Agnieszka Radwanska ha anunciado este miércoles su retirada profesional a los 29 años, incapaz de "cumplir expextativas" en la exigencia física de un Cirtuico WTA en el que levantó 20 títulos, incluido el título de 'Maestra' en 2015.

"Me gustaría compartir con vosotros una de las decisiones más importantes de mi vida. Hoy, después de 13 años de jugar al tenis de manera competitiva, he decidido terminar mi carrera. Esto no fue fácil", dijo en un comunicado en su cuenta de Facebook.

Radwanska fue la primera jugadora polaca en alcanzar una final de Grand Slam en la Open Era, la primera en ganar las finales de la WTA, y fue elegida la favorita de los fans de la WTA durante seis años consecutivos. "Estoy agradecida de tener tantos recuerdos especiales, incluidos 20 títulos de la WTA, las Finales de la WTA en Singapur, una final de Wimbledon y muchos otros", apuntó.

"Desafortunadamente, ya no puedo entrenar y jugar como solía hacerlo, y recientemente mi cuerpo no puede cumplir mis expectativas. Teniendo en cuenta mi salud y la pesada carga del tenis profesional, debo admitir que no puedo empujar mi cuerpo a los límites requeridos", añadió.

Radwanska, que alcanzó el número dos del mundo en 2012, jugó ese año la final de Wimbledon. "Felicitaciones a Agnieszka por su excelente carrera", dijo el CEO y presidente de WTA, Steve Simon. "Agnieszka encarna las cualidades que hacen una verdadera campeona, en la pista con actuaciones de clase mundial y demostraciones increíbles de atletismo, y fuera de la pista con su aplomo, profesionalismo y apoyo para sus compañeras jugadoras", añadió.