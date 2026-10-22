La ATP evita que 234.000 comentarios abusivos lleguen a jugadores y aficionados

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

ATP Safe Sport evitó que más de 234.000 comentarios abusivos llegaran a jugadores y aficionados a través de los canales de redes sociales de la ATP y de los propios jugadores durante el último año, contribuyendo así a proteger a la comunidad del tenis del acoso en línea.

ATP Safe Sport, desarrollado en colaboración con Tennis Data Innovations (TDI), se lanzó en 2024 como parte del compromiso general de la ATP con el bienestar de los jugadores. Combinando la moderación mediante inteligencia artificial, la evaluación especializada de amenazas, las investigaciones y la colaboración con las autoridades policiales, el programa continúa evolucionando y fortaleciendo su capacidad para proteger a los jugadores de los peligros en línea.

Durante su segundo año, ATP Safe Sport analizó más de 3,7 millones de comentarios en las redes sociales de la ATP y de los jugadores. Se identificaron más de 284.000 comentarios ofensivos, de los cuales más del 82% fueron eliminados en tiempo real antes de que llegaran a jugadores y aficionados.

Los resultados ponen de manifiesto la magnitud del desafío al que se enfrentan los tenistas profesionales en internet. Más del 85% de los jugadores que recibieron interacción en redes sociales fueron objeto de comentarios abusivos procedentes de más de 100.000 cuentas.

Ante el creciente problema del acoso en línea en el deporte, ATP Safe Sport ha ampliado su alcance y capacidad para brindar un mejor apoyo a los jugadores. Tras la implementación de Social Protect, los tenistas masculinos de todos los rankings ATP ahora cuentan con servicios de moderación, además de una mayor cobertura de la plataforma, alertas automáticas sobre amenazas y una aplicación móvil específica.