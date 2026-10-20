Badosa y Bucsa caen en sus debuts en Osaka y Ningbo

Archivo - Paula Badosa abandona la pista tras un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Paula Badosa y Cristina Bucsa resultaron este martes eliminadas en sus respectivos estrenos en los torneos de Osaka (Japón) y Ningbo (China), puntuales para la WTA y que se disputan sobre pista dura.

Badosa fue derrotada en su partido en el evento japonés por la jugadora croata Antonia Ruzic, que fue capaz de remontar a la catalana para terminar imponiéndose en tres mangas por 3-6, 6-4, 6-3 tras casi dos horas y media de partido.

La tenista española se llevó el primer set al sacar partido a la rotura sobre el primer y el último servicio de su rival que, en cambio, no pudo aprovechar sus tres opciones de rotura. Sin embargo, a partir de ahí, Badosa comenzó a sufrir con su saque y Ruzic no lo desperdició para quebrarlo en su quinta oportunidad en el parcial y coger ventaja en el marcador.

La catalana tuvo una opción de recuperar el terreno, pero no lo aprovechó y la balcánica forzó el tercer y definitivo set donde Badosa continuó con sus problemas al servicio, que llegó a ceder en cuatro ocasiones, un lastre que le impidió pelear por el billete a la segunda ronda.

Tampoco Cristina Bucsa pudo superar su estreno en el torneo de Ningbo, donde evidenció que no atraviesa su mejor momento de resultados al encadenar, Billie Jean King Cup incluida, su sexta derrota seguida y su tercera eliminación consecutiva en su primer partido.

La bronce olímpico en dobles, que jugaba el torneo chino con una invitación, no pudo con la kazaja Polina Kudermetova, clasificada desde la fase previa y que la batió en dos mangas por 7-6(5), 6-2 en un partido donde tuvo servicio para ganar la primera-