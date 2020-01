Bautista arrolla al georgiano Metreveli en el estreno de España en la ATP Cup

Publicado 04/01/2020 12:03:26 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha arrollado este sábado al georgiano Aleksandre Metreveli (6-0, 6-0) en el estreno de España en la ATP Cup, el torneo mundial de la ATP con 18 países que se celebra en Australia y que marca el inicio de la temporada 2020.

El castellonense, número 9 del mundo y segundo cabeza de serie del equipo español, no tuvo piedad del número 679 del ranking ATP, que sucumbió tras una hora y 11 minutos y que no pudo ganar ningún juego en el Queensland Tennis Centre de Brisbane (Australia).

Así, Bautista aprovechó tres de las seis bolas de rotura de las que dispuso en el primer set para endosarle un 'rosco' al georgiano, que desperdició en el inicio de la segunda manga su única pelota de 'break' para ceder de nuevo tres quiebres y despedirse con derrota.

"Me he sentido al cien por cien en la pista. Me gusta preparar bien la pretemporada, la he hecho en casa", declaró Bautista tras el encuentro. "Sabemos jugar bien los partidos, tenemos un equipo muy completo y venimos muy preparados", añadió sobre las opciones de España en el torneo.

A continuación, el número uno español, Rafa Nadal, se enfrentará a Nikoloz Basilashvili, 26 de la ATP, en busca de la victoria en la serie. El dobles entre el balear y Pablo Carreño contra Aleksandre Bakshi y George Tsivadze cerrará la jornada para ambos combinados.