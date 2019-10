Bautista cae con Berrettini en Shanghai y da un paso atrás en su aspiración para las Finales de la ATP

Actualizado 10/10/2019 16:32:01 CET

El tenista español Roberto Bautista - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista dio un paso atrás en sus aspiraciones para estar en las Finales de la ATP, cita que reúne a los ocho mejores del año, después de caer este jueves en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai (China) ante el italiano Marco Berrettini, rival directo por una plaza para estar en Londres, por 7-6(5), 6-4.

Después de ser semifinalista hace dos semanas en Zhuhai, al castellonense no se le está dando demasiado bien la gira asiática y, tras perder la semana pasada en su estreno en Pekín ante Sam Querrey, tampoco ha podido brillar en el octavo Masters 1.000 de la temporada.

El octavo cabeza de serie en el evento llegó como séptimo en la 'Carrera a Londres', pero acechado por el alemán Alexander Zverev, el belga David Goffin y el propio Berrettini, que no desperdició la ocasión para apretar aún más las cosas para los tres billetes que restan, aunque el griego Stefanos Tsitsipas, sexto, tiene uno de ellos cerca.

No estuvo a su mejor nivel Bautista ante el semifinalista del pasado US Open, que comenzó mejor gracias a un 'break' en el tercer juego del partido. De todos modos, el español no se descompuso y encontró su oportunidad al resto cuando el italiano sacaba con 5-4 para ganar el parcial.

El número diez del mundo forzó finalmente el 'tie-break' donde Berrettini fue más sólido (7/5) para tomar ventaja, aunque el de Castellón rompió al inicio de la segunda manga para coger una ventaja y aire en el partido.

Pero Bautista no pudo sujetar esta valiosa ventaja y poco a poco fue cometiendo más errores ante el italiano, que tras recuperar su saque, se asentó y pudo presionar al ponerse 5-4 arriba. El español perdió su habitual solidez con el servicio y lo entregó de forma fatal para despedirse de Shanghai.

De todos sus otros rivales para estar en el O2 de Londres, sólo falló también el belga David Goffin, que no pudo con el suizo Roger Federer, al que hizo trabajar antes de caer por 7-6(7), 6-4, en un partido donde tuvo saque con 6-5 en el primer parcial y dos bolas de set en la 'muerte súbita'. El alemán Alexander Zverev pudo con el ruso Andrey Rublev (6-0, 7-6), mientras que el griego Stefanos Tsitsipas se impuso con apuros al polaco Hubert Hurkacz por 7-5, 3-6, 7-6(5).

Por otro lado, el que está también en cuartos de final es el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que superó con solvencia y mucha efectividad con su saque y con sus opciones al resto al estadounidense John Isner por 7-5, 6-4.