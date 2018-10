Bautista: "La pista es bastante jugable, no creo que desequilibre la eliminatoria"

Publicado 13/09/2018 19:25:10 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha explicado que la pista francesa donde se disputará este fin de semana la semifinal de la Copa Davis ante Francia "es bastante jugable" y no piensa que este factor "desequilibre la eliminatoria", además de asegurar que llega "bien físicamente" aunque "falto de partidos".

"La pista es bastante jugable. No creo que sea especilmente rápida. Sí que es verdad que los botes son bajos y que la pista no bota mucho. No creo que desequilibre la eliminatoria para ningún bando, creo que va a ser igualada", sostuvo el castellonense.

España jugará este fin de semana en Lille la semifinal de la Copa Davis 2018 ante Francia. Ante la ausencia de Rafa Nadal por lesión, el equipo de Sergi Bruguera lo componen Feliciano López, Marcel Granollers, Pablo Carreño y el propio Bautista.

El número 26 del mundo sólo ha jugado dos torneos en verano (US Open, cayendo en primera ronda y en Gstaad, Suiza, perdiendo la final ante Matteo Berrettini) por una lesión en la zona inguinal, además de una enfermedad gastrointestinal.

"Llego un poco falto de partidos, pero físicamente me encuentro bien, he trabajado duro y he entrenado mucho. En los entrenamientos me he encontrado muy bien. Ahora falta salir a competir e intentar plasmar todo el trabajo que llevo", comentó.

Bautista, de 30 años, disputará ante Lucas Pouille (19º del mundo) el segundo encuentro de la serie que arranca este viernes (13.30 horas), con un Benoit Paire-Pablo Carreño.

Precisamente, el de Benlloch ya venció el pasado 3 de marzo de este año a Lucas Pouille (6-3, 6-4), en la final del ATP World Tour 500 de Dubái, el octavo título individual del castellonense. "Preveo un partido en el que él va a basar su juego en su saque y en su derecha, y yo voy a intentarle ponerle el partido duro y hacer mi juego", analizó.

El sábado (14.30 horas) será el turno del dobles, en el que la pareja Feliciano-Granollers intentará batir a Julien Benneteau y Nicolas Mahut. El domingo, Carreño jugará ante Pouille y Bautista ante Paire para cerrar la serie previa a la final.