Bautista puede con Kachanov y se mete en semifinales del torneo de Halle

Publicado 22/06/2018 21:08:26 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista se clasificó para las semifinales del torneo de Halle (Alemania), puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, tras imponerse este viernes al ruso Karen Kachanov en tres sets por 6-3, 6-7(3), 6-3 tras dos horas y cuarto de partido.

El castellonense firmó un óptimo encuentro ante un jugador peligroso en esta superficie y ante el que tuvo que salvar numerosas opciones de rotura, casi todas ellas en una primera manga donde estuvo más acertado en esta faceta.

Kachanov no fue capaz de sacar partido a ninguna de sus siete pelotas de 'break' de las que gozó en el primer parcial, todas concentradas en los dos primeros servicios del español. Este las salvó y no perdonó las suyas para lograr el quiebre, ponerse 3-0 y prácticamente no dar más concesiones con el saque a su rival.

El primer set que se adjudicó Bautista por 6-3 dio paso a un segundo tremendamente igualado donde los servicios se impusieron a los restos. Así, tuvo que ser la 'muerte súbita' la que decidiese el ganador y ahí estuvo más acertado el ruso para forzar un tercer y definitivo parcial.

El tenista castellonense comenzó mejor gracias a una rotura tempranera, pero Kachanov fue capaz de igualarla y luego tuvo una opción al resto que no aprovechó. El español sí lo hizo en la nueva ocasión que se le presentó y ya no soltó esa ventaja para plantarse en la penúltima ronda donde se medirá al croata Borna Coric, quien eliminó al italiano Andreas Seppi (7-5, 6-3).

En las semifinales también se metió el suizo Roger Federer, obligado a defender el título del año pasado para no perder el número uno ante el español Rafa Nadal antes de afrontar Wimbledon, donde también defiende corona.

El jugador de Basilea, que se medirá al checo Denis Kudla por un puesto en la final, volvió a tener trabajo como el jueves ante el francés Benoit Paire, aunque en esta ocasión no tuvo que salvar bolas de partido ante el australiano Matthew Ebden, al que ganó por 7-6(3), 7-5.

El primer cabeza de serie tuvo que esperar al 'tie-break' para quebrar la resistencia de su rival que en la segunda manga llegó a ir con 'break' de ventaja y saque para forzar una tercera antes de no poder con la presión.