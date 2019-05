Bautista y Ramos se clasifican para los cuartos en Lyon y Ginebra

Publicado 22/05/2019 17:30:36 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Albert Ramos se clasificaron este miércoles para los cuartos de final de sus respectivos torneos en Lyon (Francia) y Ginebra (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputan sobre tierra batida.

El jugador castellonense, segundo cabeza de serie en la arcilla roja francesa, tuvo más problemas de los esperados para deshacerse del local Corentin Moutet, 117 del mundo, al que batió en tres sets por 4-6, 6-4, 6-3 para buscar su pase a las semifinales ante el estadounidense Taylor Fritz.

Bautista tuvo que remontar un partido que se le puso cuesta arriba tras perder el primer parcial donde no estuvo sólido con su saque. El de Castellón no mejoró esta faceta en el segundo y permitió a su rival devolverle dos 'breaks', pero no un tercero que le dio la opción de una tercera y definitiva manga donde de nuevo desperdició una rotura inicial antes de sí aprovechar una segunda.

Por otro lado, en Ginebra, Albert Ramos se metió con menos problemas entre los ocho mejores del torneo después de no dar demasiadas opciones al portugués Joao Sousa, al que derrotó por 6-0, 6-3 después de no perder su saque en todo el encuentro. El catalán se medirá ahora con el argentino Federico Delbonis por un lugar en la penúltima ronda.