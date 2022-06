Carlos Alcaraz: "La movilidad en hierba para mí es lo más complicado"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que la movilidad en hierba es "lo más complicado" para el quinto cabeza de serie en Wimbledon, por lo que intenta ver los entrenamientos de "los mejores jugadores" para copiar algunos de sus movimientos.

"La movilidad en hierba para mí es lo más complicado porque cuesta arrancar, cuando te hacen una dejada o te desplazan a un lado. Intento ver los entrenamientos de los mejores jugadores y copiar algunas cosas de los mejores. Miro videos de Rafa Nadal, Roger Federer, de Novak Djokovic y Andy Murray, que para mí son los mejores en tema de movimientos", dijo Alcaraz en la rueda de prensa previa al inicio del tercer 'Grand Slam'.

Sobre su preparación para disputar Wimbledon, el murciano reconoció que no ha podido prepararse bien el torneo, aunque piensa que es capaz de hacer buenos resultados y ganar. "Siempre digo que no es fácil jugar en hierba y no pude jugar ningún torneo previo a Wimbledon, esta semana será dura para mí, pero estoy preparado" apuntó.

Alcaraz se ha entrenado esta semana con una protección en el codo, debido a unas molestias tras perder en su estreno en hierba ante el estadounidense Frances Tiafoe, en la exhibición de Hurlingham. "Me encuentro bastante bien, ha sido una semana positiva. El codo me ha respetado bastante bien. Estamos adaptándonos a la hierba, a jugar con la protección del codo, que nunca había jugado con ella", afirmó.

Preguntado por la ausencia del tenista ruso Daniil Medvedev, el joven de 19 años reconoció la dureza del torneo al no permitirle jugar. "Todo el mundo quiere ver al número uno jugar en todos los torneos", destacó.

Sobre su ascensión en el ranking ATP, Alcaraz mostró su alegría por estar en el 'Top 10'. "Entreno para subir más, pero ahora mismo no es lo más importante para mí, solo ganar experiencias en cada torneo. Estoy concentrado en los 'Grand Slams' y el ranking es secundario. No pienso demasiado en ello", sentenció el tenista, que se enfrentará este lunes al alemán Jan-Lennard Struff, número 158 del mundo, en la primera ronda.