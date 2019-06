El chipriota Marcos Baghdatis anuncia su retirada tras Wimbledon

Publicado 24/06/2019 11:39:05 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista chipriota Marcos Baghdatis ha anunciado que pondrá fin a su carrera como profesional tras la disputa de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y al que acudirá con una 'wild card', y ha asegurado que aunque su "mente" quiere seguir jugando, los "límites" de su cuerpo le impiden hacerlo.

"Quería haceros saber que este próximo Wimbledon será mi último torneo como profesional de tenis. Estoy extremadamente agradecido al All England Lawn Tennis and Croquet Club por ofrecerme una 'wild card' para el cuadro final y darme la oportunidad de despedirme del deporte que amo tanto y que ha sido una parte tan importante de mi vida en los últimos 30 años o más", señaló este lunes en un comunicado en su web oficial.

Además, el de Limasol, de 34 años, reconoció que retirarse no ha sido una decisión "fácil". "Me ha resultado difícil, especialmente en lo físico, regresar a donde siento que debería estar. Aunque mi mente quiere hacerlo, los límites de mi cuerpo me han impedido jugar a un nivel alto de manera regular. Los últimos dos años han sido especialmente muy difíciles para mí, con lesiones y dolor recurrentes", confesó, confirmando que seguirá "muy involucrado" en el tenis y que le podrán seguir viendo "en el circuito".

"Además de eso, tengo una bella mujer, dos hijas pequeñas y un tercer hijo en camino y no podría estar más emocionado de pasar más tiempo con todos ellos en casa", añadió, antes de dar las gracias a todas las personas que le han acompañado en este "increíble viaje" por el mundo del tenis profesional. "Gracias a todas las personas que me han ayudado a convertirme en la persona y en el jugador de tenis que soy hoy, especialmente a mi mamá y mi papá, que me apoyaron desde los 3 años para jugar al tenis", manifestó.

"Gracias por creer siempre en mí y empujarme a ser mejor, a mi equipo, a mis amigos cercanos, pero especialmente a los aficionados de todo el mundo. Me hicieron sentir en casa en cada una de las ciudades y países en los que he estado. Su amor, apoyo y energía es algo que realmente extrañaré. Gracias por esta increíble carrera", concluyó.

Baghdatis cuenta con cuatro título individuales, todos de categoría ATP 250 -Pekín (2006), Zagreb (2007), Estocolmo (2009) y Sídney (2010)-, y con uno de dobles -junto al ruso Mikhail Youzhny en Zagreb (2012)-, y disputó además una final de 'Grand Slam' en el Abierto de Australia en 2006, perdida ante el suizo Roger Federer. Su mejor ranking fue el octavo puesto el 21 de agosto de 2006.