Conchita Martínez ingresa en el Salón de la Fama del Tenis - INTERNATIONAL TENNIS HALL OF FAME

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La extenista española Conchita Martínez ingresó el sábado en el Salón de la Fama del Tenis, una ceremonia en la que también pasaron a formar parte del mismo el croata Goran Ivanisevic, el sudafricano Dennis Van der Meer y las 'Original Nine', las tenistas que lucharon por el paso del tenis femenino del amateurismo al profesionalismo, encabezadas por Billie Jean King.

En una ceremonia celebrada en Newport (Estados Unidos) en la que ingresaron los representantes de la Clase del 2020 y la del 2021, después de que el acto fuese suspendido el pasado año por la pandemia de coronavirus, la extenista oscense, campeona de Wimbledon en 1994, agradeció a las 'Original Nine' su lucha, además de acordarse de familiares y amigos.

"¡Veo tantas caras conocidas...! Esto es algo que me ha dado el tenis: bonitas amistades y la oportunidad de conocer gente increíble donde quiera que vaya", reconoció la de Monzón, ahora entrenadora de Garbiñe Muguruza, también campeona de Wimbledon en 2017.

"Estoy muy orgullosa de haber sido la primera mujer española en llevarme el título a casa", reconoció sobre el 'Grand Slam' británico. "El recuerdo de jugar y derrotar a Martina Navratilova, que perseguía su décimo campeonato en Wimbledon, se quedará conmigo para siempre", subrayó.

Martínez también alcanzó las finales del Abierto de Australia de 1998 y de Roland Garros 2000 y ganó 33 títulos, tres medallas olímpicas de dobles y cinco trofeos de la Copa Federación. "Jugar para tu país en la Copa Federación o los Juegos Olímpicos no es un paseo. La responsabilidad es enorme, llevas las esperanzas de tu país sobre tus hombros. El sueño no fue fácil, pero me sentí privilegiada y orgullosa de representar a España", recordó.