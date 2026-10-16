Cornellà acogerá las finales del circuito mundial de tenis en silla de ruedas del 9 al 15 de noviembre

Archivo - Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi en los Juegos Paralímpicos de París - MIKAEL HELSING/CPE - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Internacional de Tennis de Cornellà de Llobregat (Barcelona) acogerá las finales del circuito mundial de tenis en silla de ruedas del 9 al 15 de noviembre, en las que participarán los españoles Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi, ha confirmado este viernes la Federación Internacional de Tenis (World Tennis).

El organismo rector del tenista mundial ha anunciado la nueva denominación para los torneos que ponen fin a la temporada mundial del tenis en silla de ruedas: el Wheelchair Tennis Masters se dividirá a partir de ahora en dos competiciones, las NEC Wheelchair Singles Finals, para individuales, y las UNIQLO Wheelchair Doubles Finals, para dobles. El cambio fue aprobado por la Asamblea General Anual de World Tennis, celebrada en Almaty (Kazajistán).

Ambas competiciones reunirán a los mejores del mundo de la especialidad, incluidas las categorías masculina, femenina y quad, para disputar los últimos títulos de la temporada. El Centre Internacional de Tennis de Cornellà, sede de alto rendimiento de la Federación Catalana de Tenis (FCT), acogerá por primera vez una competición internacional de tenis en silla de ruedas.

La cita regresará a Barcelona por segunda vez en cuatro años, después de que la ciudad acogiera en 2023 las finales individuales y de dobles del Masters. En aquella edición, España se convirtió en el tercer país, tras Países Bajos y Estados Unidos, en organizar simultáneamente ambas competiciones.

Entre los grandes favoritos se encuentran dos españoles, Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi, ambos bronce en la modalidad de dobles en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El gallego, campeón del US Open 2022 en la categoría de dobles y que ha alzado cuatro título en 2026, participará en la competición individual y también en el torneo de dobles, haciendo pareja con el neerlandés Ruben Spaargaren. Por su parte, el madrileño Caverzaschi lo hará en el cuadro de dobles junto al también neerlandés Tom Egberink.

Organizado por la Federación Catalana de Tenis, el evento contará con figuras internacionales de la modalidad como los japoneses Tokito Oda y Yui Kamiji, los neerlandeses Diede de Groot, Niels Vink y Sam Schröder, el británico Alfie Hewett y el argentino Gustavo Fernández.