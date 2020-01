Dalila Jakupovic, primera 'víctima' del aire por los incendios en Australia

Publicado 14/01/2020 11:24:49 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista eslovena Dalila Jakupovic se ha convertido en la primera 'víctima' por el humo y las cenizas en el Abierto de Australia, consecuencia de los numerosos incendios que está sufriendo el país, y se ha visto obligada a abandonar en su partido de la fase previa frente a la suiza Stefanie Voegele.

El primer 'Grand Slam' de la temporada ya ha comenzado oficialmente y lo ha hecho amenazado por los incendios que asolan al país oceánico. La organización anunció la suspensión de los entrenamientos de la pasada madrugada debido a la "mala calidad de aire" y aseguró que las condiciones estaban siendo "constantemente monitorizadas".

"Se tomarán más decisiones en base en los datos recogidos y en estrecha consulta con nuestro equipo médico, la Oficina de Meteorología y los científicos. Como siempre, nuestra prioridad es la salud y la seguridad de nuestros jugadores, nuestro personal y nuestros aficionados", aseguró el torno.

Poco después empezó la acción y llegó el primer problema importante en la pista 3, donde jugaban Jakupovic y Voegele. Después de una hora y 53 minutos de juego y con 6-4 y 5-6 en el marcador, la eslovena se disponía a sacar cuando empezó a toser con fuerza y se tuvo que arrodillar sobre la pista. Enseguida llegaron las atenciones médicas y tuvo que ser ayudada para abandonar la pista.

"Me sentía mal de verdad, nunca había experimentado algo así. Tenía mucho miedo de colapsar porque ya no podía caminar. Ni siquiera tengo asma ni problemas respiratorios por el calor. Me asusté", explicó tras su retirada.

No fue el único problema del día en el Abierto de Australia, ya que la canadiense Eugenie Bouchard también tuvo que recibir atención médica ante sus problemas para respirar durante su encuentro ante la china You Xiaodi. Finalmente pudo volver a jugar y se llevó la victoria en tres sets (4-6, 7-6, 6-1).

Además, igualmente se vio afectado el Kooyong Classic, torneo de exhibición que también se disputa estos días en Melbourne. La exnúmero uno mundial Maria Sharapova estaba jugando contra la alemana Laura Siegemund y ambas, de acuerdo con el juez de silla, decidieron suspender el partido en el segundo set debido a la mala calidad del aire.

Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, ha sido calificada este martes como la zona del planeta con peor aire, debido a la espesa cortina de humo que se ha producido por los fuertes incendios forestales, que han arrasado ya unas 10 millones de hectáreas y provocado la muerte de casi una treintena de personas desde que el país comenzó a arder en septiembre del año pasado.