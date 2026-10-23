David Ferrer anuncia este lunes 26 el equipo para la 'Final a 8' de la Copa Davis

Archivo - David Ferrer, capitán de la selección española de la Copa Davis - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer, anunciará este lunes los jugadores convocados para la disputa de la 'Final a Ocho' de la competición, que se disputará del 24 al 29 de noviembre en la localidad italiana de Bolonia, según informó este viernes la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Como en otras ocasiones, Ferrer comunicará sus cinco elegidos en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) a partir de las 11.30 horas, acompañado por los presidentes de la RFET, Miguel Díaz Román, y del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y por María Babé, Chief Marketing & Customer Officer de Generali, patrocinadora de la selección.

España, finalista ante Italia en la pasada edición, se medirá a Austria en los cuartos de final de esta 'F8' el jueves 26 de noviembre en una eliminatoria para la que el capitán español espera contar con Carlos Alcaraz, número dos del mundo y que no estuvo en la anterior ante Chile del pasado mes de septiembre donde estuvieron Rafa Jódar, Dani Mérida, Jaume Munar, Pedro Martínez y Martín Landaluce. El primero parece que también que estará entre los elegidos, al igual que Pedro Martínez, mientras que podría volver Marcel Granollers para el doble y entrar un Alejandro Davidovich que está en un buen momento tras conquistar el Masters 1000 de Shanghái (China) el pasado domingo.