Djokovic: "Del Potro está jugando el tenis de su vida"

Publicado 08/09/2018 12:09:40 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic, que esta madrugada logró el pase a la final del US Open tras vencer al japonés Kei Nishikori (6-3, 6-4, 6-2), explicó que su rival por el título, el argentino Juan Martín del Potro, está "jugando el tenis de su vida", y señaló que una de las claves para ganar será "la devolución".

"Hoy vi antes de su partido contra Nadal una estadística que decía que es el jugador con más victorias contra los número 1 del mundo. Eso muestra la calidad que tiene, especialmente en los partidos importantes. Es un gran jugador, es un tenista de grandes partidos, un ganador de 'Grand Slam'. Y está jugando el tenis de su vida, sin lugar a dudas, en los últimos 15 meses", declaró sobre el de Tandil, al que domina por 14-4 en el cara a cara.

Además, el balcánico apuntó a que la recuperación de 'DelPo' se inició "en Río", en los Juegos Olímpicos. "Ahí es donde recibió, siento yo, un gran impulso de confianza. Obviamente, jugó desde entonces muy consistente en los grandes torneos. Eso es lo que le convirtió en el actual número tres del mundo. Está trabajando en su camino hacia arriba y jugando realmente un tenis poderoso", señaló.

"Tiene una de las más grandes derechas de la historia. Es su gran arma y puede conseguir cualquier ángulo con ella", dijo, antes de hablar de su relación con él. "Trata a los demás de la forma en que quiere que otros le traten. Creo que esa es la razón por la cual la gente ama cómo es", manifestó.

Djokovic destacó también las claves del choque. "Una de las claves del partido será la devolución, ver cómo puedo devolver, cuántos restos logro poner en juego, pero también lo profundo y preciso que puedo hacerlo. Creo que eso es muy importante. Cuando juegas contra un gran servidor como Del Potro, también sientes presión en tus juegos de servicio", recordó.

Por último, confesó su deseo de poder lograr su tercer entorchado en Flushing Meadows, tras los de 2011 y 2015. "Gané dos finales y perdí cinco aquí, espero que me vaya mejor en un par de días. Definitivamente, este es uno de mis torneos favoritos debido a las condiciones y al hecho de que he jugado muy bien en cada año que he competido. Sé que me siento muy cómodo aquí", concluyó.