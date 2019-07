Federer: "Es una increíble oportunidad perdida"

Publicado 14/07/2019 22:59:03 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer no quiso estar "deprimido" después un "increíble partido de tenis" contra Novak Djokovic, pero reconoció que se le escapó una gran oportunidad de sumar su noveno Wimbledon, en especial cuando desaprovechó dos bolas de torneo, tras cinco sets y cinco horas que coronaron al serbio.

"No sé si perder 2-2-2 es mejor que esto. Quizá te sientes más decepcionado, triste que enfadado. No sé lo que siento ahora mismo. Solo siento que es una increíble oportunidad perdida, no me lo puedo creer. Es lo que es", dijo tras la final de este domingo, la más larga de la historia del tercer 'grande' de la temporada.

Federer desaprovechó dos bolas de partido en el decimosexto juego del quinto set, cuando tenía un 40-15. "Estaba contento aún con el 8-8. Tienes que ser positivo, no había terminado el partido. Si lo hubiera dicho antes del partido no hubiera estado mal verme en 9-9, pero sin duda fue duro tener esas opciones", afirmó.

"Soy fuerte a la hora de pasar página porque no quiero estar deprimido ahora mismo con un partido increíble de tenis", añadió, antes de valorar la carrera por el récord de 'Grand Slams'. "No soy tenista por eso (ser el más grande). Se trata de ganar Wimbledon, jugar en la pista Central contra jugadores como Djokovic. Estoy contento con mi nivel hoy en día", comentó.

"Fue un gran partido con puntos maravillosos. Tuvo de todo. Novak también jugó increíble hoy, así que espero que sea un partido que tenga una gran repercusión para nuestro deporte", finalizó.