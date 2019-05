Federer: "No ha sido un gran reto adaptarme a la tierra, pero los partidos son otra historia"

Publicado 05/05/2019 12:02:37 CET

El tenista suizo Roger Federer confesó que no le había supuesto "un gran reto" adaptarse a jugar en tierra batida, una gira de la temporada que se había saltado en años anteriores y que retomará en el Mutua Madrid Open, aunque advirtió que "los partidos son una historia completamente diferente a entrenar".

"Ha hecho buen tiempo y he estado entrenando bien, hace tres o cuatro años nevaba y eso no me inspiraba mucho de cara a la gira de tierra, pero esta vez ha sido fácil entrenar y me lo he pasado bien y me he divertido. Estoy contento de mi decisión de volver a jugar tierra", expresó Federer este domingo en rueda de prensa.

El de Basilea recalcó que le había "llevado un poco más de tiempo" el adaptar su tenis a esta superficie. "Me he tenido que acostumbrar a cómo construir el punto porque juegas más en la línea de fondo, tienes la posibilidad de jugar más ángulos y con la altura, es difícil coger un poco de ritmo", comentó.

"Tampoco ha sido un gran reto para ser honesto, pero el entrenamiento es una cosa y otra los partidos, que son una historia completamente diferentes. Hay muchas expectativas, pero sé que en Madrid hay que jugar bastante rápido y que aquí la altura es determinante, pero en estos entrenamientos me he encontrado a mí mismo", subrayó Federer, de vuelta en Madrid tras tres años de ausencia.

El exnúmero uno del mundo fue preguntado por la elección para sus entrenamientos en Suiza en arcilla roja del británico Dan Evans, un jugador de pista rápida. "Tampoco hay que ser tan específico, simplemente jugar con alguien que esté disponible y él estaba listo para venir. Quería jugar contra alguien que le pegase bien y fue buen entrenamiento, aunque fueron días duros porque hacía mucho viento", apuntó el campeón en la capital en 2006, 2009 y 2012.