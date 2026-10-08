Gabriela Sabatini: "Veo a Carlos Alcaraz más maduro"

Archivo - La extenista argentina Gabriela Sabatini. - Victor Joly / Dppi / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La extenista argentina Gabriela Sabatini ha comentado este jueves que ve a Carlos Alcaraz "más maduro" tras su lesión y que tanto el murciano como Jannik Sinner se están tomando con "mucha más calma las lesiones", dos jugadores a los que considera "dos grandes ejemplos y representantes del tenis de hoy en día".

"Alcaraz y Sinner se están tomando mucha más calma con las lesiones. Obviamente que hay muchas lesiones porque se está jugando mucho y la exigencia es muy grande. A Carlos lo veo más maduro, lo vi bien en la cancha y lo veo tranquilo. Eso es muy importante porque a veces aparece la ansiedad de no jugar o de querer apurar las cosas", afirmó la extenista argentina en declaraciones a Europa Press en el primer Masters de Tenis Inclusivo organizado por Sanitas.

Sabatini no quiso elegir entre Sinner y Alcaraz, a los que considera "dos grandes ejemplos y representantes del tenis hoy en día". "Más allá del tenis, de lo que juegan, porque es increíble lo que juegan, me encantan como personas. Además, fui testigo de esa final en Roland Garros el año pasado entre ambos y lo que juegan es increíble", recordó.

En cuanto a un posible cambio de los Grand Slam a tres sets, la argentina señaló que no sabe si tiene que ver "con las audiencias". "No sabemos si perderíamos la épica de los cinco sets. Me parece una buena idea que se pueda cortar, pero no en las finales. Las finales está bien que siga siendo a cinco sets. Pero quizás los partidos anteriores, en un Gran Slam, pueden ser mejor de tres sets. Tanto para los jugadores, como para el público podría ser algo positivo", explicó.

La ganadora de un US Open habló también de la alternancia de esta temporada en el circuito WTA: "Últimamente Sabalenka está el número, pero creo que en las mujeres rota mucho más el ranking y quién gana en los torneos. El US Open lo ganó Ribakina... es como que hay una rotación constante. Creo que eso es positivo, el que no estén siempre las mismas ganando y dominando el tenis". Además, reivindicó la igualdad en los premios, ya que cree que "hacen todos el mismo esfuerzo y trabajo".

Por último, tuvo palabras de cariño para Leo Messi tras su retirada de la selección argentina. "Me quedé con un sabor un poco triste pensando en que no lo vamos a ver más en la selección. Pero lo que ha sido Messi, todo lo que transmite, su pasión por el fútbol es lo que más destaco, porque es maravilloso lo que siente adentro de una cancha y de la manera que lo hace", subrayó.

"Creo que sus compañero futbolistas opinan que es el mejor. Es hermoso verlo jugar y ha sido un gran ejemplo para Argentina en todo sentido. Ha representado a nuestro país de la mejor manera, siendo siempre una persona con un perfil muy bajo y muy tranquilo. La pasión que tiene por el fútbol es realmente increíble", concluyó.