El italiano Nardi sorprende a Djokovic en octavos de Indian Wells

El tenista italiano Luca Nardi durante su partido ante Novak Djokovic en el Masters 1.000 de Indian Wells 2024 - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, protagonizó este lunes la gran sorpresa en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, al caer eliminado en su segundo partido ante el italiano Luca Nardi, 123 del mundo, en tres sets por 6-4, 3-6, 6-3.

El ganador de 24 'Grand Slams' se vio sorprendido por su rival, en el cuadro principal como 'lucky loser', pero que firmó un gran encuentro para amargar la vuelta del de Belgrado a este evento, que ha ganado cinco veces y en el que no jugaba desde el año 2019.

'Nole' ya había mostrado alguna duda en su estreno en el desierto californiano ante el australiano Aleksandar Vukic, ante el que había cedido una manga para lograr su victoria 400 en Masters 1.000, y en su segundo partido no pudo contener el agresivo juego de un Nardi, que terminó el duelo con 34 golpes ganadores, el doble de los del balcánico, que tampoco estuvo fino con el servicio, concediendo once bolas de rotura, y, sobre todo, con su resto, optando únicamente a cuatro opciones de 'break'.

Nardi, de 20 años, logró la mayor victoria de su carrera y se convirtió en el primero con un ranking tan bajo en imponerse a Djokovic en un 'grande' o un Masters 1.000. La de este lunes fue la primera derrota del serbio ante un jugador fuera del 'Top 50' desde que cayese también en Indian Wells en 2018 ante el japonés Taro Daniel, 109 del mundo ese día.

El italiano no acusó los nervios de tener enfrente a uno de los mejores de la historia, ni siquiera cuando aprovechó su primera bola de 'break' para romper en el quinto juego y coger una ventaja que no desperdició gracias a su solidez con el servicio.

La reacción del número uno del mundo no se hizo esperar en una segunda manga donde estuvo más sólido, pese a que desperdició una rotura inicial. No lo hizo con la segunda que gozó en el sexto juego y que le permitió llevar el choque a un tercer y definitivo parcial donde Nardi desató un 'vendaval' de golpes ganadores (16) y no dio opciones con su saque.

El 123 del mundo ni siquiera se descompuso cuando desperdició sus buenas opciones al inicio del set y sentenció tras dos horas y 20 minutos sin excesivos problemas tras un 'break' en el sexto juego para citarse con el estadounidense Tommy Paul por un puesto en los cuartos de final.