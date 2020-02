Maria Sharapova anuncia su retirada a los 32 años

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa Maria Sharapova ha anunciado este miércoles su retirada del deporte profesional, poniendo punto y final a una carrera en la que conquistó los cuatro torneos de 'Grand Slam' y llegó a ocupar el número uno mundial.

"¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas y alegrías indescriptibles, un deporte donde encontraste una familia y aficionados que te animaron durante más de 28 años? Soy nueva en esto, así que por favor perdonadme. Tenis: me estoy despidiendo", anunció Sharapova a través de un artículo en la revista 'Vanity Fair'.

"Mirando hacia atrás", la siberiana considera que el tenis ha sido su "montaña". "Mi camino se ha llenado de valles y desvíos, pero las vistas desde la cima fueron increíbles. Sin embargo, después de 28 años y cinco títulos de 'Grand Slam', estoy lista para escalar otra montaña, para competir en un tipo diferente de terreno", dijo, sin especificar a qué se dedicará a partir de ahora.

Sharapova abandona el tenis siendo consciente de que lo añorará "todos los días". "Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. Lo extrañaré todos los días. Echaré de menos el entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme al amanecer, atar mi zapatilla izquierda antes que la derecha y cerrar la puerta de la cancha antes de golpear mi primera pelota del día. Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores. Echaré de menos estar sentada con mi padre en los entrenamientos. Los apretones de manos, ganes o pierdas, y mis rivales, lo supieran o no, me empujaron a ser la mejor", recordó.

Además de la exigencia mental, reconoció que sus problemas físicos también han influido en su retirada, teniendo en cuenta que ha sufrido numerosas "lesiones de hombro" y que "con el tiempo" sus "tendones se han deshilachado como cuerdas".

"Me he sometido a múltiples cirugías y pasé innumerables meses en fisioterapia. Solo caminar en la cancha era ya una victoria, cuando, por supuesto, solo debería haber sido el primer paso hacia la victoria. No comparto esto para dar lástima, sino para pintar mi nueva realidad: mi cuerpo se había convertido en una distracción", reconoció.

Sharapova conquistó Wimbledon en 2004, cuando apenas tenía 17 años, y el US Open en 2006. Posteriormente, también conquistó el Abierto de Australia (2008) antes de completar su palmarés de 'grandes' con dos entorchados en Rolando Garros (2012 y 2014). Además, ocupó durante 21 semanas el número uno mundial y entre sus logros también se cuentan la plata olímpica en Londres 2012 o la Copa Federación 2008. En 2016, fue sancionada dos años por dar positivo por meldonium.