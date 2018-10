Martín de la Puente siente que ha dado "un salto tenística y físicamente" de cara a Tokyo 2020

Publicado 16/07/2018 10:55:35 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gallego Martín de la Puente siente que ha dado "un salto tenística y físicamente", y que él y su equipo se están acercando, al objetivo de "ir subiendo poco a poco e ir jugando mejor al tenis en silla", con la cita olímpica de Tokyo 2020 "en el punto de mira".

"Yo creo que cuando me he instalado en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat he dado un salto tenística y físicamente y ha sido un paso más hacia la profesionalidad de este deporte. A base del trabajo que hacemos día a día nos estamos acercando al objetivo que es ir subiendo poco a poco e ir jugando mejor al tenis, y estoy súper contento de estar obteniendo estos resultados y es un indicador de que el trabajo está siendo muy correcto", explicó en una entrevista con Europa Press.

El actual número 14 del mundo y número uno de España piensa en los Juegos Paralímpicos de Tokio como un "objetivo especial", ya que "todos quieren brillar" y, "aunque todavía falte un poco de tiempo para la cita", está "en el punto de mira". "Estoy con muchas ganas de que llegue la fecha, de poder darlo todo en la pista de tenis que es lo que más me gusta", subrayó.

El vigués cuenta con el récord de ser el jugador más joven en ganar el Campeonato de España absoluto, con tan sólo 14 años. Además, ha defendido la camiseta de la selección gallega y la selección española de tenis en silla desde 2013, logrando llevar a ambos conjuntos a sus mejores cotas históricas.

"Competir con tu país es algo especial. Siempre es especial, llevas tu país contigo a donde compites, es una sensación indescriptible y satisfacción máxima", confesó De la Puente, que ve a Rafa Nadal, uno de sus ídolos, como "el número uno indiscutible". "Me encantaría coincidir con Rafa en Wimbledon, sería un sueño, pero soy un chico con los pies en la tierra y creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar y esperemos que en unos años estemos ahí", concluyó.