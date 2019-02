Medina: "El de Georgina ha sido un debut ejemplar"

Publicado 09/02/2019 13:09:29 CET

La capitana española de Copa Federación, Anabel Medina, ha asegurado que el debut de Georgina García ante Japón, donde se impuso a Misaki Doi (6-2, 4-6, 7-6(2)) para igualar la eliminatoria, ha sido "ejemplar", y ha afirmado que la segunda jornada será muy "emocionante" y con unos partidos "muy ajustados".

"Georgina debutaba en Copa Federación, por lo que había una expectación de ver cómo va a reaccionar. Ha sido un debut ejemplar, mejor no ha podido iniciar su camino en la Copa Federación. Estoy muy satisfecha y muy feliz por ella, porque realmente ha demostrado el nivel que tiene", señaló en declaraciones tras la jornada.

En este sentido, la torrentina reconoció que la barcelonesa le ha "gustado muchísimo". "Ella ha demostrado toda la semana que ha entrenado muy bien y tenía muchísimas ganas de jugar. Ella siempre ha expresado que jugar por equipos le hace muchísima ilusión y es un extra de motivación, y hoy se ha plasmado en la pista. Pese a que íbamos 1-0 abajo, no estaba extremadamente nerviosa y se ha demostrado ganando el primer set 6-2; ha aguantado muchísimo la presión, porque Doi ha mejorado muchísimo en su juego, y el 'tie-break' ha sido de jugadora 'top'", indicó.

Por otra parte, valoró la derrota de Sara Sorribes ante Nao Hibino (6-4, 6-2). "Lo difícil en la Copa Federación es jugar el primer punto, porque es donde se inician los nervios. Hibino ha hecho un partido muy completo, sin prácticamente errores; Sara tiene mucho más nivel y no ha jugado al mejor. Mañana es el día importante y clave", subrayó.

En este sentido, Medina considera que la segunda jornada será también muy disputada. "Va a ser una jornada emocionante, como la de hoy, con unos partidos muy ajustados. Espero y tengo la ilusión de que podamos acabar ganando", apuntó.

Por su parte, Georgina García confesó su felicidad tras su debut. "Estoy muy emocionada. Cuando he llegado al vestuario se me han caído las lagrimillas de ver toda la emoción que había en el equipo, y para mí eso es brutal", manifestó.

Mientras, Sara Sorribes aseguró que no se sintió cómoda. "No he podido jugar agresiva, atacar, y ahí ha estado la clave. Si no atacas, la otra tiene la opción de atacarte a ti y ha sido la tónica del partido. Ella ha ido mandando y lógicamente se ha llevado el gato al agua", concluyó.