Moyá: "Es un orgullo y un honor estar en los cuartos de final"

04/06/2007

PARÍS, 4 Jun.

El tenista español Carlos Moyá se mostró "orgulloso" de estar en los cuartos de final de Roland Garros, una ronda que no alcanzaba en un 'grande' desde que lo hiciera en este mismo torneo en 2004, y sobre su siguiente partido ante Rafa Nadal, auguró que será "bonito y duro".

El balear reconoció tras su victoria sobre Jonas Bjorkman que sus actuales sensaciones era "diferentes" a las de 1998 cuando fue campeón. "Soy el más viejo que queda en el cuadro y estoy orgulloso de estar en los cuartos de final, es un honor para mí", apuntó tras el encuentro.

De todos modos, para el mallorquín, el Carlos Moyá que ganó hace diez años tenía "más mentalidad ganadora" y el de ahora tiene "menos presión". "Todo el mundo habla de Rafa (Nadal) y Federer. Trato de divertirme porque son mis últimos años de tenis y quizás es una sorpresa para mí estar aquí", indicó.

Su siguiente rival será Nadal, con el que augura "un duro y bonito partido". "Nos conocemos muy bien y él es muy completo. La última vez me ganó en tres sets (Roma 2006) y creo que hay menos diferencia de la que indica el ranking", comentó.

"Es verdad que tengo mucho respeto por él y viceversa y es cierto que estoy más impresionado cuando juego contra él que cuando lo hago ante Federer", añadió al respecto.

Además, Moyá se refirió a la progresión del número dos del mundo. "En las categorías inferiores, era el mejor, pero creo que su carrera dio un giro con la final de la Copa Davis ante Estados Unidos. Esa victoria despertó el espíritu luchador de Rafa y que ahí empezó su carrera", aseguró.

Pese a su amistad, el ex número uno del mundo dejó claro que esta no existirá en la pista y bromeó sobre el influjo que podría haber tenido sobre el manacorí. "No creo que aprendiese nada de mí, y si lo hizo, lo ha hecho mucho mejor que yo", declaró entre risas.

Por último, sobre el encuentro de octavos ante el sueco Jonas Bjorkman, Moyá recalcó que su rival le sorprendió "un poco". "Cambió el ritmo muy bien y si estaba en octavos era por algo, estaba jugando muy bien. Tuve suerte de romperle cuando sacaba para ganar el set. Jugué bien, y cuando gané el 'tie-break' las cosas fueron más sencillas", sentenció.