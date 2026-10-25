Musetti termina su pesadilla en Lyon y Medvedev repite título en Almaty

Archivo - Lorenzo Musetti - Christopher Katsarov/Canadian Pr / DPA - Archivo

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Lorenzo Musetti alzó los brazos cuatro años después como campeón al imponerse al estadounidense Taylor Fritz por 6-3, 6-4 en la final del torneo de Lyon (Francia), mientras que Daniil Medvedev venció (6-7(6), 6-1, 6-3) al georgiano Nikoloz Basilashvili para conquistar el torneo de Almaty (Kazajistán).

Musetti cortó su sequía de cuatro años sin ganar un título para sumar el tercero de su palmarés y poner fin a una larga búsqueda de su nivel en medio de muchas lesiones. El exnúmero cinco del mundo, sin casi competir en la gira asiática por una fractura en un dedo, completó un partido casi perfecto, muy agresivo y vencedor en poco más de una hora en la cita francesa bajo techo.

Por su parte, Fritz acercó su presencia en las Finales ATP y continuará la gira europea de pista la próxima semana el ATP 500 de Viena, donde coincidirá con figuras como Novak Djokovic, el español Rafel Jódar o Arthur Fils, todos inmersos en la lucha por clasificar al evento broche de temporada.

Además, Medvedev conquistó este domingo el 25º torneo de su carrera, una cita kazaja que, junto con Dubai a principios de año, son las únicas que ha repetido como campeón. El tenista ruso, que tuvo bola de set en el primer parcial, mostró su superioridad sobre la pista dura con una gran remontada que le dio su cuarto título de la temporada y en esta misma superficie.

Por otro lado, el neerlandés Tallon Griekspoor venció (4-6, 6-3, 6-4) al alemán Jan-Lennard Struff en la final del torneo de Bruselas, poniendo un 4-0 en duelos directos entre ambos y para entrar en el 'Top 50' del mundo, con su primer título de 2026 y cuarto de su carrera.

Además, en el circuito de la WTA, la número uno del mundo Elena Rybakina doblegó con un doble 6-2 a la canadiense Leylah Fernandez para defender su condición de campeona del torneo de Ningbo (China), alzar el cuarto trofeo de la temporada, más que ninguna otra jugadora, incluidos el Abierto de Australia y de Estados Unidos, y 15º de su carrera.

Mientras, en la final de Osaka (Japón), la checa Katerina Siniakova necesitó apenas una hora para derrotar a la estadounidense Ashlyn Krueger por un increíble 6-1, 6-0 con el que se hizo con su sexto título, primero desde 2023.