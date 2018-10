Nadal: "Tengo que jugar al cien por cien si quiero tener oportunidades de ganar"

Actualizado 03/05/2009 0:52:47 CET

ROMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Nadal cree que la final de mañana ante el serbio Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma será "un duro partido", en el que tendrá que jugar "al cien por cien" si quiere "tener oportunidades de ganar" en una ciudad donde jugar "es un placer" para el mallorquín.

"Sé que el de mañana va a ser un partido realmente duro, y que tengo que jugar al cien por cien si quiero tener oportunidades de ganar", admitió Nadal, que destacó que "lo importante" es que no cometa "muchos errores".

Así, la clave para el tenista, que ya se impuso a Djokovic hace unas semanas en la final de Montecarlo, es "jugar agresivamente". "Si no lo hago, va a ser realmente difícil, porque puede ser verdaderamente duro jugar contra Novak", asumió.

Además, Nadal tuvo palabras de elogio para Roma, ciudad donde se disputa el torneo, ya que para él, jugar en la capital italiana "es siempre un placer", porque "el público se porta bien, es fantástico" con él.

"Recuerdo muchas cosas de las finales que he disputado aquí, el público siempre me anima y me apoya mucho, así que siempre es genial sentir que vuelves aquí y que estás en la final", celebró el tenista insular.