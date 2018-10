Nishikori anuncia su baja por enfermedad en Indian Wells

Publicado 11/03/2018 21:12:19 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista japonés Kei Nishikori anunció este domingo su baja en el torneo de Indian Wells, pocas horas antes de su programado estreno ante el argentino Leonardo Mayer en el primer Masters 1.000 de la temporada, por enfermedad y malestar la última semana.

"He estado enfermo la última semana e intentando todo para estar mejor, pero no estoy lo suficientemente fuerte para jugar un partido. Me sabe mal y me da pena porque me encanta este torneo", indicó el jugador japonés en su cuenta de Twitter.

Nishikori, sustituido en el cuadro por el belga Ruben Bemelmans, no encuentra regularidad sobre las pistas, en una temporada en la que regresó tras cinco meses apartado por una recurrente lesión de muñeca.