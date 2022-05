Pablo Carreño cae eliminado en los octavos de final del torneo de Lyon

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño puso fin este miércoles a su andadura en el torneo de Lyon (Francia), puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, tras caer en octavos ante el argentino Federico Coria por 7-5, 6-3.

El asturiano no pudo con la solidez de su rival al saque en el primer set, donde no gozó de ninguna pelota de 'break', y además no pudo evitar perderlo al perder su saque cuando servía para buscar su suerte en el 'tie-break'.

En la segunda manga, el panorama pareció mejorar para el de Gijón, que rompió a Coria su primer saque y llegó a estar 3-1 arriba, momento en el que el argentino reaccionó con cinco juegos consecutivos para dejarle fuera de los cuartos de final.