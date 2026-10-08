Paula Badosa, nueva embajadora de los Premios Laureus

Paula Badosa es nombrada Embajadora de los Premios Laureus - LAUREUS

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha sido nombrada este jueves Embajadora de los Premios Laureus, reforzando así su larga relación con este movimiento y compartiendo un mensaje de resiliencia.

La jugadora de 28 años, que ya había visitado un programa de Laureus Sport for Good en Nueva York, su ciudad natal, expresó su deseo de conectar con los jóvenes cuyas vidas se transforman gracias al trabajo de Laureus en todo el mundo.

"Es un honor para mí convertirme en embajadora de Laureus. He sido testigo directo de cómo la misión de Laureus ha mejorado la vida de jóvenes de todo el mundo y atesoro esos recuerdos de jóvenes sonriendo y disfrutando de todo lo que amamos del deporte", declaró la catalana.

"Si tuviera que dar un mensaje a las niñas y los niños que participan en los programas de Laureus en todo el mundo, sería: 'Nunca se rindan'. La resiliencia ha sido fundamental en mi propia historia y quiero usar mi plataforma para demostrar cómo el deporte puede cultivar la perseverancia y la determinación en los jóvenes", añadió la nueva embajadora de Laureus.

El anuncio de Badosa refuerza la creciente presencia de Laureus en España, ya que la estrella del tenis se une a una red de miembros y embajadores españoles de la Academia Laureus que incluye a leyendas del fútbol como Raúl, Carles Puyol, Juan Mata, Gerard Piqué y Óscar de Marcos, el extenista Àlex Corretja y los campeones de MotoGP Marc Márquez y Jorge Lorenzo.

Para Laureus, Badosa no solo aporta su carisma, sino también "un inspirador mensaje de resiliencia". Tras sufrir lesiones que interrumpieron su temporada de 2025, se recuperó en 2026, demostrando esos valores y cualidades que han caracterizado su carrera.