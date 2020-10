Paula Badosa: "Desde pequeña soñé con hacer grandes cosas en los 'Grand Slams'"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista Paula Badosa se mostró "emocionada" tras conseguir el billete para los octavos de final de Roland Garros y aseguró que "desde pequeña" soñó con "hacer cosas grandes en los 'Grand Slams', además de reconocer que fue un partido "complicado" ante Jelena Ostapenko.

"Ha sido un partido complicado porque Jelena ha empezado muy fuerte y siendo una pegadora como es no te da mucho ritmo. Juega un tenis muy agresivo y yo sabía que tenía que estar ahí en cada punto. Siempre me gusta dominar los partidos pero sabía que hoy sería un poco menos y que dependía menos de mí. Cuando se acercaba el final del partido sí que es cierto que me he puesto algo más nerviosa pero he sabido gestionarlo", dijo Badosa en declaraciones a Eurosport.

Preguntada por qué le ocurrió al términar el partido, la jugadora nacida en Estados Unidos explicó su emoción. "Me he emocionado por haber llegado a esta ronda porque llevaba mucho tiempo esperando algo así", manifestó Badosa, que se llevó el triunfo en dos sets (6-4 y 6-3).

"Desde pequeña siempre soñé con hacer grandes cosas en los 'Grand Slams' dándole siempre mucha importancia y por eso tampoco podía rendir al 100%. También por todos esos momentos que he pasado que no han sido fáciles y todo esto es una enorme recompensa", sentenció Badosa, que se enfrentará en octavos a la alemana Laura Siegemund.