Paula Badosa: "Tengo seguro que no me voy a rendir"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa tiene claro que, aunque esté pasando "este momento tan difícil" a causa de sus problemas en la espalda que apenas le están dejando rendir, no se va a "rendir" y que seguirá "luchando" para volver a "disfrutar pronto" en las pistas.

Badosa lleva lidiando con problemas en la espalda desde mediados de 2023, año en el que tuvo que parar definitivamente su temporada tras Wimbledon. En 2024 retornó, pero las molestias continúan y tuvo que retirarse de los torneos de Hua Hin (Tailandia) y, el pasado martes, de Dubai, además de darse de baja del de Abu Dabi.

"Quiero agradecer a toda la gente que me ha estado mandando mensajes de apoyo en este momento tan difícil para mí. Esta siendo un proceso largo, pero lo que si tengo seguro es que no me voy a rendir", escribió Badosa este jueves en su perfil oficial de 'X'.

La jugadora catalana, que llegó a estar la número dos del mundo en 2022, dejó claro que el tenis es su "vida" y su "pasión". "Voy a dar todo para volver a disfrutar de ello pronto. Seguimos luchando", subrayó.