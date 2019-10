Bautista avanza a octavos en Shanghai y Carreño se despide ante Thiem

Actualizado 09/10/2019 16:09:02 CET

MADRID, 9 Oct.

El tenista español Roberto Bautista se clasificó para los octavos de final del torneo de Shanghai (China), octavo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse este miércoles al estadounidense Reilly Opelka por 6-4, 7-5, mientras que Pablo Carreño no pudo sorprender al austriaco Dominic Thiem y cayó por 7-6(3), 6-3.

El jugador castellonense está afrontando una cita importante ya que está en plena pelea por entrar entre los ocho clasificados de forma directa para disputar las Finales de la ATP de Londres de noviembre y tras caer en primera ronda en Pekín ante Sam Querrey, necesitaba no fallar y firmó un buen estreno.

Bautista, finalista de este Masters 1.000 en 2016 ante el escocés Andy Murray, volvía a toparse, como en la capital china, con un buen sacador como Opelka, lo que convertía a este en un oponente peligroso en esta superficie, pero supo sobrevivir a los 18 'aces' de su rival gracias a su concentración al saque y a saber aprovechar sus opciones al resto.

El de Castellón empezó fuerte con el servicio y no ofreció ningún resquicio al estadounidense, incapaz de ganar puntos al resto y que sufrió sobre todo cuando no pudo conectar primeros saques. El español no dejó pasar su oportunidad en el quinto juego para lograr el 'break' clave para hacerse con el primer parcial.

El segundo tuvo un desarrollo similar, aunque en esta ocasión el octavo favorito se encontró con un incómodo 30-40 al inicio, en lo que fue su única concesión con el servicio. Con 5-5, a Opelka le tembló el pulso y Bautista encontró una nueva rotura vital para certificar su pase a la segunda ronda donde se topará con el italiano Marco Berrettini, uno de sus rivales para estar en Londres y que marcha en la clasificación anual por detrás.

CARREÑO SE DESPIDE, DJOKOVIC FIRME.

Bautista se quedó como único representante de la 'Armada' en la lujosa ciudad china después de que Pablo Carreño cayese ante el austriaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie, en dos sets por 7-6(3), 6-3 en hora y 50 minutos de partido.

El jugador asturiano plantó cara al centroeuropeo, campeón el domingo en Pekín y que elevó su nivel en la segunda manga para terminar con la resistencia de su rival, que tuvo sus mejores opciones en la primera. Carreño, tras salvar cinco pelotas de set, se encontró con un valioso 15-40 en el décimo juego, dos bolas de set que no pudo aprovechar, al igual que una tercera.

Finalmente, el parcial se decidió en el 'tie-break' donde Thiem fue muy superior (7/3) y a partir de ahí el dominio del número cinco del mundo fue en ascenso. El gijonés entregó por primera vez su servicio en el sexto juego y aunque tuvo una opción de recuperarlo en el siguiente, el austriaco salvó la situación y no encontró más problemas para sentenciar su pase a octavos.

Tampoco falló el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que demostró que está a buen nivel tras su abandono por lesión en el US Open y que se deshizo por la vía rápida del canadiense Denis Shapovalov por un doble 6-3.

El de Belgrado, que viene de ganar el título en Tokio el pasado domingo, se mostró arrollador ante el canadiense, al que apenas permitió tener opciones al resto, perdiendo únicamente ocho puntos, sólo uno en el primer set. El estadounidense John Isner será su próximo rival.