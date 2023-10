Sara Sorribes: "Estoy en un muy buen momento de mi carrera y me siento fuerte para la BJKC"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Sara Sorribes asegura que está "en un muy buen momento" de su carrera y que se ve "fuerte física y mentalmente" para ayudar a España la semana que viene en las Finales de la Billie Jean King Cup que acogerá el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

"La verdad es que estoy en un muy buen momento de mi carrera. Me siento fuerte física y mentalmente para afrontar esta Billie Jean King Cup. Durante estos meses he estado entrenando muy duro y tengo muchas ganas de este final de temporada. Sé que me voy a enfrentar a rivales del más alto nivel, pero como siempre trataré de dar lo mejor de mí en todo momento", señaló Sorribes en una entrevista facilitada este martes por 'Nara Seguros', patrocinador oficial de la jugadora.

La castellonense tiene claro que le supone "un honor representar a España" en esta competición y por ello está "muy agradecida por la confianza" que deposita en ella la capitana Anabel Medina, "una pieza fundamental". "Hemos conseguido ser un equipo muy unido y gracias a su pasión y entrega hemos conseguido ir todas a una. Desde luego hay una energía intensa y contagiosa por dar lo mejor de nosotras mismas. Estamos muy contentas con el equipo que tenemos y todas nos ayudamos a mejorar a diario", subrayó.

"Somos todas profesionales de élite y la competencia es muy fuerte. No damos ningún partido por ganado ni por perdido y saldremos a dar lo mejor de nosotras. Sin duda, tanto Polonia como Canadá tienen jugadoras de muy alto nivel, pero confío plenamente en nuestro equipo para conseguir la copa", añadió Sorribes.

La española está en un buen momento y hace unos días logró el título en el WTA 1000 de Pekín en dobles junto a la checa Marie Bouzkova, una alegría tras superar una lesión. "Volver de esta forma ha sido una muestra de superación personal y de que cada día puedo mejorar más y más", apuntó.

"El tiempo que estuve lesionada fue duro. Al final, paso muchas horas jugando en pista y es un deporte que me hace muy feliz, pero desde el principio fui consciente de que no iba a ser una vuelta fácil y ahora puedo sentirme orgullosa de todo el esfuerzo realizado para poder conseguir estos títulos", recalcó la castellonense.

Finalmente, la número 51 del ranking de la WTA, celebra que "el tenis femenino está en constate crecimiento y evolución". "Me encantaría que mi participación sirviera como inspiración para muchos y muchas jóvenes tenistas en España, trabajando duro es posible alcanzar las metas en este deporte", sentenció.