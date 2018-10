Sorribes cae eliminada en su estreno en Hiroshima

Publicado 11/09/2018 12:00:13 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Sara Sorribes resultó eliminada del torneo de Hiroshima (Japón), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras caer este martes en la primera ronda ante la kazaja Zarina Diyas por un claro 6-2, 6-1.

La castellonense no tuvo demasiadas opciones ante la sexta cabeza de serie, lastrada por su flojo día con el servicio, con el que cometió cinco dobles faltas y con el que apenas ganó puntos con su segundo saque. Además, Sorribes no pudo inquietar al resto a su rival, que no le concedió ninguna bola de rotura y que siempre dominó con claridad el partido.