Tsitsipas: "Djokovic mereció la victoria, no pude hacer mucho"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista griego Stefanos Tsitsipas dejó claro que el serbio Novak Djokovicó "mereció la victoria" en la final del Mutua Madrid Open, en la que el número uno del mundo "jugó increíble" y él no pudo "hacer mucho", principalmente porque se sintió muy cansado.

"Novak mereció la victoria, jugó increíble y no pude hacer mucho, realmente creo que su rendimiento esta semana fue el mejor. Además, físicamente no estaba, mis piernas no iban con mi cabeza y pude sentir la fatiga en todo mi cuerpo", señaló Tsitsipas en rueda de prensa.

El de Atenas cree que su rival jugó "inteligente". "Intentó moverme por la pista. Sabía que había tenido un partido duro la noche de antes, y se benefició porque me hizo correr y sufrir más, y no tuve soluciones", apuntó.

Tsitsipas elogió el revés del serbio, "el mejor" que ha visto. "Si su servicio y su revés funcionan realmente bien, esa es la razón por la que ha estado dominando el circuito durante tanto tiempo", añadió al respecto.

"Creo que ahora está en muy buena forma, pero aquí las condiciones son diferentes por la altitud. Creo que Roger (Federer) ya dijo que a nivel de mar va a ser totalmente diferente, nada comparado a esto", subrayó preguntado por si era ahora Djokovic más favorito que Rafa Nadal para Roland Garros.

"Me siento feliz con mi rendimiento durante este par de día, pero al mismo tiempo me noto vacío, no decepcionado, quizá un poco pero no demasiado. Estoy tan cansado ahora que mi cabeza no funciona y no estoy pensando en nada ahora mismo", sentenció el griego.