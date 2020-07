Virginia Ruano: "El reto del Villa de El Espinar es regresar en 2021 como si este año se hubiera disputado"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Directora del Open Castilla y León Villa de El Espinar de tenis, Virginia Ruano, afirmó que el reto del torneo es "regresar" en 2021 como si en este año "se hubiera disputado", tras el aplazamiento de la edición que estaba prevista entre el 27 de julio y el 2 de agosto por la pandemia de la COVID-19.

En la semana en la que iba a comenzar el histórico torneo segoviano, Virginia Ruano hace balance de sus diez años al frente del evento y de la primera suspensión en 35 años. "Ha sido una decisión que ha dependido de la ATP y de la ITF. Nuestra voluntad era la de haber mantenido el torneo en el caso de que, sanitariamente, se hubieran dado las condiciones apropiadas. Ha sido una decisión tomada a nivel global", indicó.

En este sentido, Virginia Ruano indicó que todos quieren que el tenis retome su actividad. "Pero hay que reconocer que es complicado. Estamos ante una pandemia mundial que, por supuesto, afecta de lleno a un deporte mundial como es el tenis", manifestó.

Ruano se felicitó por que la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de El Espinar han sido muy comprensivos con la situación que han vivido. "Hemos sentido su apoyo para poder celebrar otro tipo de evento, si así lo considerábamos desde la organización del torneo, para que el tenis estuviera presente también este año en El Espinar. Hemos mantenido un contacto muy estrecho a través de las plataformas de comunicación online durante todo este tiempo. La suspensión del torneo también ha sido un golpe duro para ellos", admitió.

En la décima edición como directora del Villa de El Espinar, la extenista reconoció que su trabajo nunca ha sido sencillo. "Dejé el tenis en 2010, justo casi cuando comenzaba la gran crisis económica que vivimos en esos años. Asumí el cargo de directora del torneo en plena crisis, con todo lo que ello supone para un evento de estas características. Diez años después, viene esta pandemia y nadie puede dudar que esta emergencia sanitaria que estamos padeciendo traerá aparejada una crisis económica que está por ver aún las dimensiones que tendrá", lamentó.

Recordó que el ex presidente de la RFET Pedro Muñoz, presidente de Honor del torneo, le comentó que Javier Martínez dejaba la dirección y le llamó para una reunión en sus oficinas en la que se fraguó su nombramiento.

"Fui a escucharle. En ese momento, no tenía experiencia de gestión, aunque era un tema que me interesaba mucho y ya estudiaba sobre ello. Le dije que sí y pedí involucrarme a nivel global, no sólo en el plano estrictamente deportivo. Lo que sí tengo que decir es que el puesto de directora de este torneo es hacer un máster en gestión deportiva de manera acelerada", bromeó.

Al principio, Ruano sintió vértigo por la historia y el bagaje del torneo, después llegó la crisis económica y la caída de patrocinadores, y el reto de la creación del cuadro femenino, con la meta de igualarlo con la categoría del torneo masculino.

"Ése es un gran objetivo, pero tenemos que ser realistas con las posibilidades que tenemos. Hay que crecer, mejorar las instalaciones de las que disponemos. No me pongo techo, pero es una apuesta muy complicada. Lo más difícil era traer el torneo femenino a El Espinar y eso ya lo hemos logrado", se felicitó.

Entre los mejores momentos, rescató la victoria de Pablo Carreño, que ha llegado al 'top ten' mundial y figuró en un palmarés en el que también están inscritos figuras como Nadal, Federer, Verdasco, Emilio Sánchez Vicario, Feliciano López y, entre otros, Sergi Bruguera. "¿El reto? Regresar en 2021 como si en 2020 se hubiera jugado el torneo. Muchas veces, cuando se produce un año en blanco, lo complicado es retomar los torneos", subrayó.