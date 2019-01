Zverev: "Todavía me llaman 'espárrago' a pesar de que engordé 15 kilos"

Publicado 19/01/2019 16:31:28 CET

MELBOURNE (AUSTRALIA), 19 Ene. (dpa/EP) -

El tenista alemán Alexander Zverev, conocido por su altura y delgadez, se quejó este sábado de que todavía se le llame "espárrago" a pesar de haber trabajado con el preparador físico Jez Green durante cinco años y de haber aumentado 15 kilos de peso.

"Realmente no se puede decir que esté decepcionado, todavía me llaman 'flacucho' aunque engordé 15 kilos. Cuando (Green) comenzó a trabajar con Andy (Murray), realmente se pudo ver que se convirtió en uno de los tipos más fuertes del circuito, mientras que yo todavía... No sé, me han llamado 'espárrago' un par de veces", señaló.

El alemán de 21 años, que con una altura de 1,98 metros es uno de los jugadores más altos del circuito, bromeó sobre sus esfuerzos por ganar músculo en una entrevista a pie de cancha tras derrotar al invitado australiano Alex Bolt y obtener por primera vez el pase a octavos de final del Abierto de Australia. "Aunque nadie lo diría, trabajo muy duro en la pretemporada y levanto muchas pesas", confesó el número cuatro mundial.

Cuando el entrevistador le sugirió que probara una camiseta sin mangas al estilo de Rafa Nadal, Zverev se echó a reír y se levantó la manga. "Mira eso ... ¡¿A quién le va a asustar esto?! Cuando Rafa se la pone, intimida. Si yo me la pusiera, el rival podría echarse a reír", indicó entre bromas el alemán.