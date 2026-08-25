Las cotizadas españolas dispararon un 22% su dividendo en julio, con más de 8.700 millones de euros

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas cotizadas españolas repartieron 8.798 millones de euros entre sus accionistas durante el pasado mes de julio, lo que se traduce en un alza del 22,13% en comparación con el mismo mes de 2025.

Además, la cantidad con la que las cotizadas han retribuido a los accionistas en el cómputo acumulado del 2026 ha sido de 35.198 millones de euros, un 23,76% por encima de la cifra obtenida en el mismo plazo del año anterior, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME) consultados por Europa Press.

Las cotizadas españolas repartieron un total de 42.671 millones de euros entre sus accionistas en 2025, lo que supuso elevar un 12,71% la cantidad total frente al año anterior y el mayor nivel de la serie histórica de BME que comienza en 2018.

En relación al mes de julio, uno de los más relevantes tanto por el pago de los accionistas como por la presentación de resultados, el gestor bursátil ha sido testigo de un notable volumen de reparto de dividendos de la mano de empresas como Naturgy, Rovi, Prim, Fluidra, Colonial, Endesa o Indra, entre otros.

Esta retribución a los accionistas ha tenido lugar en un mes en el que el Ibex 35 se revalorizó un 1,6% y rozó puntualmente la cota psicológica de 20.000 puntos, máximos históricos alcanzados en la primera semana de agosto, en un momento marcado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo y el aluvión de los resultados empresariales.