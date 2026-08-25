El Ibex 35 abre al alza (+0,4%) y se acerca a los 20.200 puntos, con el petróleo en 91 dólares

Archivo - Palacio de la Bolsa de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un avance del 0,45% que le ha llevado a situarse en los 20.189 puntos tras registrar ayer ganancias de casi el 0,7% que le situaron al filo de los 20.100 enteros.

Los inversores seguirán pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras anunciar el Gobierno de Estados Unidos sanciones contra "múltiples entidades, individuos y embarcaciones", a las que acusa de "facilitar las actividades desestabilizadoras" del Gobierno de Irán, horas después de anunciar el inicio de la ofensiva comercial contra la República Islámica.

"Estados Unidos ha emprendido acciones contundentes contra múltiples entidades, individuos y embarcaciones que facilitan las actividades desestabilizadoras del régimen iraní", reza la nota de prensa del Departamento de Estado que firma su portavoz Thomas Pigott.

Estas medidas afectan, entre otros, a "un extenso grupo de transportistas y agentes que mueven petróleo iraní, amén de a productos petrolíferos y petroquímicos, a través de Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Europa para financiar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otros elementos del régimen", añade la nota.

El anuncio de estas sanciones, que concluye con "un llamamiento a la comunidad internacional para que se una" a Washington "en la tarea de exigir responsabilidades a estos actores", ha llegado horas después del inicio de la ofensiva comercial de la Administración Trump contra Irán, en el marco de la cual el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha amenazado con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado que la Administración Trump no descarta "de ninguna manera" reanudar los ataques contra Irán tras el inicio de la llamada guerra económica, pese a que el secretario del Tesoro apuntó el pasado jueves que "probablemente no habrá un reinicio cinético a gran escala".

"De ninguna manera descartamos el uso de ataques cinéticos en cualquier punto del estrecho de Ormuz o en las cercanías de Irán", ha declarado Hegseth. "Si necesitamos usarlos, los usaremos. Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", ha agregado.

En la misma intervención, el secretario de Defensa ha asegurado estar "en plena coordinación" con Scott Bessent "respecto a la presión económica y toda la presión que puede ejercer". "Sabemos que Irán no puede soportarlo. En definitiva, su economía está en una espiral descendente", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz con un bloqueo naval "inexpugnable" a través del cual "fluye el petróleo" mientras que "Irán no puede transportar nada".

Desde Irán, se ha restado importancia a la guerra económica lanzada por Estados Unidos contra la República Islámica --descrita por Washington como la "mayor ofensiva financiera jamás orquestada--, afirmando que el país norteamericano "lleva mucho tiempo intentando cortar las arterias económicas" de Teherán.

"Han hecho muchos intentos durante este período, han intentado poner a prueba a la mayoría del pueblo iraní y a los funcionarios del país, y han fracasado en cada ocasión, y aparentemente quieren volver a fracasar", ha afirmado el ministro de Economía iraní, Alí Madanizadé, en una entrevista para la radiotelevisión estatal, IRIB.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,9% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), abarataba su precio también un 0,8%, hasta los 84,2 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este martes con algunas referencias económicas, como el PIB alemán del segundo trimestre y su índice de confianza empresarial IFO o las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos.

No obstante, el plato fuerte de la semana será la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, que arrancará el próximo jueves y que contará el viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en su estreno en este simposio, todo ello en un contexto de turbulencias por la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

También los mercados esperan con expectación los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que se conocerán mañana tras el cierre de las Bolsas europeas.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas los datos de precios industriales del mes de julio, que aumentaron un 9,2% en tasa interanual, 2,2 puntos más que en junio, debido al encarecimiento de la energía.

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS DEL IBEX EN LA APERTURA

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban IAG (+1,39%), Acerinox (+1,28%), ACS (+0,96%), Inditex (+0,79%) y Banco Sabadell, que se anotaba ganancias del 0,78%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Logista (-1,11%), que cotiza exdividendo, ArcelorMittal (-0,51%), Telefónica (-0,25%) y Repsol, que se dejaba un 0,22%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas seguían los pasos de Madrid e inauguraban la jornada con ascensos. En concreto, Milán ganaba un 0,6%, mientras que París se revalorizaba un 0,4%, Francfort subía un 0,3% y Londres avanzaba un 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1658 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,698%.