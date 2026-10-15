El Ibex 35 abre en tablas y mantiene los 19.200 puntos, con el petróleo a la baja, en 104 dólares

Archivo - ¿Por qué sube el Ibex 35? - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves prácticamente en tablas, lo que le ha llevado a mantener los 19.200 enteros, hasta situarse en los 19.234,2 puntos.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo se decantaba por las alzas y subía un 0,37% en torno a las 9.20 horas, hasta superar los 19.300 puntos y colocarse en los 19.307,5 enteros.

Los inversores siguen pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo, que se sitúan algo por encima de los 104 dólares.

En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,4% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 104,6 dólares por barril.

Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1%, hasta los 94,2 dólares por barril.

En España, en el ámbito 'macro', el Tesoro Público español volverá este jueves a los mercados de deuda y cerrará las emisiones del mes de octubre con una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros.

Del lado empresarial, Banco Santander ha comunicado su intención de proceder el próximo 19 de octubre a la amortización y cancelación total anticipada de dos emisiones de cédulas de internacionalización que vencían en octubre de 2027, cuyo importe conjunto asciende a 4.590 millones de euros.

Por su parte, Amper ha confirmado que se encuentra actualmente en fase de negociaciones para la adquisición de la empresa de sensores de radar Advanced Radar Technologies (ART), sin que por ahora haya suscrito ningún acuerdo vinculante al respecto.

En el campo energético, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha anunciado la firma de un acuerdo con la española Solaria para el desarrollo de un parque tecnológico de centros de datos que supondrá una inyección de 5.700 millones de dólares (5.080 millones de euros).

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Cellnex (+2,7%), Telefónica (+2,1%), Grifols (+1,9%) e Inditex (+1,3%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Arcelormittal (-2,2%), ACS (-1,8%), Solaria (-1,2%) y Puig (-1%).

En este escenario, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Londres y París subían un 0,1% a las 9.20 horas, mientras que Milán se dejaba un 0,4%. De su lado, Francfort retrocedía un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1213 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años retrocedía hasta el 4,009%.