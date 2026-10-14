El Ibex 35 acelera en la media sesión hasta los 19.350 puntos, un 0,72% más

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba en la media sesión de este miércoles un alza del 0,72%, frente a la subida del 0,38% observada en la apertura, de forma que se situaba en los 19.348,9 puntos.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, tras informar el Gobierno de Arabia Saudí de un ataque contra un "edificio administrativo" de la petrolera estatal Aramco en la ciudad de Dahran --destacado centro administrativo de la industria petrolífera-- que ha tenido como consecuencia un "incendio limitado" y por el que no se han registrado daños personales.

Así lo ha indicado el Ministerio de Energía saudí en un comunicado en el que ha afirmado que "las autoridades competentes han acudido al lugar del incidente y han tomado las medidas necesarias", añadiendo que "no ha habido heridos ni víctimas mortales" ni por el ataque ni por el subsecuente incendio.

En España, en el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%.

A cuenta de la inflación, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que el encarecimiento de los costes energéticos derivado de la guerra en Irán aún no se ha trasladado al precio de los alimentos -cuya cesta ha bajado en torno a un 0,6% desde el inicio del conflicto-, aunque ha advertido de la necesidad de mantenerse "muy alerta".

De su lado, el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, ha llamado a prepararse para una inflación "más volátil" y, en determinadas circunstancias, "más elevada y persistente" en el medio plazo a nivel global, ante el nuevo contexto mundial marcado por la incertidumbre, la transformación tecnológica y el cambio demográfico y social.

En este sentido, los inversores también estarán pendientes en las próximas horas de la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, buscando posibles pistas de qué decisiones adoptará a futuro la Reserva Federal de Estados Unidos. También está previsto que se publique, tras el cierre del mercado europeo, el Libro Beige de la Fed.

En el terreno empresarial, Banco Santander ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCos'). El importe nominal de los 'CoCos' a amortizar, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, es de 298,4 millones de dólares estadounidenses (unos 266,2 millones de euros).

De su lado, BBVA tiene previsto iniciar este miércoles el segundo tramo de su programa de recompra de 2.000 millones, que abarcará los 1.000 millones que le quedan.

Por último, Cox ha anunciado la firma de un acuerdo con el Gobierno de la República de El Salvador para impulsar un programa de inversiones estimado en 2.900 millones de dólares (2.588 millones de euros), destinado al desarrollo y modernización de infraestructuras estratégicas de agua y energía en el país.

En este contexto, los principales valores al alza en la media sesión eran Fluidra (+2,86%), Colonial (+2,80%), Puig (+2,70%), Cellnex (+2,61%), Repsol (+2,30%) y Merlin (+2,25%). Del lado contrario, solamente dos valores cotizaba en negativo en la media sesión: Naturgy (-0,72%) y Solaria (-0,03%).

El resto de los principales mercados europeos evolucionaba al alza en la media sesión europea. Londres avanzaba un 0,45%; París, un 0,67%; Fráncfort, un 0,60%; y Milán, un 0,09%.

El barril de Brent se situaba en los 106,12 dólares, un 0,41% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 95,08 dólares, un 1,02% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,074%, frente al 4,080% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al 'bund' se mantenía casi sin cambios en 61,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro permanecía prácticamente sin cambios en su cruce frente al dólar, registrando un tipo de cambio en el mercado de 1,1193 dólares por cada euro.